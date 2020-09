Assassin's Creed Valhalla: la varietà delle ambientazioni in nuove immagini

Il Direttore Artistico di Ubisoft Montreal, Raphael Lacoste, si è affacciato sui social per pubblicare delle immagini inedite di Assassin's Creed Valhalla che si focalizzano sulla varietà degli scenari esplorabili e, naturalmente, sulla loro bontà grafica.

L'ultima infornata di scatti (presumibilmente in-engine) condivisa da Lacoste potrebbe anche offrirci delle anticipazioni sulle sorprese previste per l'evento Ubisoft Forward del 10 settembre: in quell'occasione, infatti, riceveremo certamente delle novità sul progetto di Assassin's Creed Valhalla, magari accompagnate da un trailer in cinematica o da un filmato di gameplay.

Tornando alle nuove immagini, in esse possiamo intravedere le dolci colline dell'Anglia medievale e le imperscrutabili foreste che dominano il paesaggio naturale imperlato di villaggi e di castelli che dovremo razziare in compagnia del vichingo Eivor. A detta degli sviluppatori, esplorando queste ambientazioni potremo stratificare l'esperienza ludica destreggiandoci in combattimenti contro soldati, creature mitologiche e nemici che daranno modo al nostro alter-ego di ampliare la propria conoscenza dei luoghi che intende conquistare.

Cosa ne pensate di queste pittoresche cartoline digitali dall'Inghilterra medievale? L'uscita di AC Valhalla è prevista per il 17 novembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, come pure su PS5 e Xbox Series X per il lancio delle console nextgen di Sony e Microsoft. Prima di lasciarvi alle nuove immagini del kolossal Ubisoft, su queste pagine vi raccontiamo il gameplay della demo di Assassin's Creed Valhalla.