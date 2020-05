Assassin's Creed Valhalla: la versione Xbox Series X sarà in 4K?

In base alle informazioni condivise dalla redazione di WindowsCentral dopo il trailer di annuncio di Assassin's Creed Valhalla, la versione nextgen per Xbox Series X del kolossal action GDR di Ubisoft potrà essere giocata alla risoluzione 4K.

Secondo quanto descritto dalla testata giornalista che tratta notizie a tema Microsoft (e quindi anche Xbox), una volta presentato ufficialmente il progetto del prossimo capitolo di Assassin's Creed "la compagnia (Ubisoft, ndr) è arrivata persino a confermare che AC Valhalla avrebbe funzionato alla risoluzione 4K su Xbox Series X, con supporto all'alta gamma dinamica dei colori offerta dall'HDR".

Nel riportare queste dichiarazioni, però, l'uso del condizionale da parte del team di WindowsCentral non sembra essere casuale, soprattutto in funzione delle successive affermazioni legate sempre alla grafica di AC Valhalla e alle migliorie previste per la versione nextgen che, lo ricordiamo, supporterà lo Smart Delivery su Xbox Series X. La stessa redazione sottolinea infatti come "molti si aspettano che il titolo venga eseguito a 60 frame al secondo su Xbox Series X, ma potrebbero esserci anche delle opzioni per attivare modalità come Prestazioni o Qualità".

Per ricevere un chiarimento da parte del colosso videoludico francese, con ogni probabilità, basterà attendere solo fino al 7 maggio per assistere al video gameplay di Assassin's Creed Valhalla durante l'evento Inside Xbox. Nel frattempo, vi ricordiamo che AC Valhalla è previsto al lancio per fine 2020 su PC, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PS4 e Google Stadia.