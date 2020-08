Assassin's Creed Valhalla: la vichinga Eivor combatte nel trailer della colonna sonora

Nel celebrare l'uscita della colonna sonora di Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft pubblica una nuova versione del trailer cinematico con protagonista Eivor, ma questa volta nella sua versione femminile.

Il nuovo filmato in computer grafica immortala la vichinga Eivor nelle medesime situazioni vissute dalla sua controparte maschile nel precedente video. L'ultima versione del trailer in cinematica di Eivor è impreziosita dalla presenza di un remix della colonna sonora composta da Sarah Schachner e Jesper Kyd con la partecipazione di Einar Selvik.

All'interno dell'EP della soundtrack di AC Valhalla troviamo la traccia d'apertura The Ravens Saga e diversi altri brani che sono disponibili per lo streaming su Spotify e per l'acquisto su iTunes. Nel lasciarvi in compagnia del nuovo filmato con la vichinga Eivor, vi ricordiamo che Assassin's Creed Valhalla sarà disponibile dal 17 novembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, per poi approdare su PS5 e Xbox Series X dopo il lancio delle console nextgen di Sony e Microsoft.

In attesa che arrivi metà novembre per salpare in direzione dell'Anglia medievale insieme a Eivor, consigliamo a chi ci segue di leggere questo speciale dove raccontiamo il gameplay di Assassin's Creed Valhalla.