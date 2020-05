Assassin's Creed Valhalla, i Vichinghi si presentano in video: guerrieri o molto di più?

Si è finalmente alzato il sipario sull'atteso nuovo capitolo della serie Ubisoft: con un reveal in grande stile, la software house ha infatti presentato ufficialmente Assassin's Creed Valhalla.

Dopo il lontano Egitto e l'antica Grecia, la nuova incarnazione della saga degli Assassini ci condurrà nell'estremo nord dell'Europa, sulle tracce dei popoli norreni. Nei panni del/della protagonista Eivor, Vichingo di origine norvegese, il giocatore salperà alla volta di una grande avventura in direzione delle coste dell'antica Britannia. Dopo aver diffuso il primo trailer in italiano di Assassin's Creed Valhalla, il team di Ubisoft ha reso noto che sarà possibile dare un nuovo sguardo alla produzione il prossimo 7 maggio, durante l'Inside Xbox dedicato ai giochi in arrivo su Series X.



In attesa dell'appuntamento, la Redazione di Everyeye vi aiuta ad entrare nella giusta atmosfera, proponendovi un viaggio alla scoperta della storia e della cultura vichinghe. Tra VIII e XI secolo, l'intera Europa, e non solo, fu interessata dall'espansione dei popoli norreni, tanto che quest'epoca storica è solitamente indicata come "Era Vichinga". Ma quali furono le ragioni che spinsero i popoli delle odierne Svezia, Norvegia e Danimarca ad abbandonare all'improvviso la Scandinavia per dirigere le vele delle proprie prodigiose imbarcazioni verso nuovi lidi? Ve ne parliamo in un video interamente dedicato, che potete trovare direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!



In chiusura, non dimenticate che sulle pagine di Everyeye trovate un approfondimento esclusivo su storia e gameplay di Assassin's Creed Valhalla, redatto dal nostro Giuseppe Arace.