Assassin's Creed Valhalla: storia, elementi GDR e novità del gameplay in un video

Dopo aver visto prendere forma il disegno di BossLogic sul nuovo Assassin's Creed in un filmato time lapse, grazie alla nostra video anteprima in esclusiva italiana di Assassin's Creed Valhalla possiamo finalmente approfondire la conoscenza del nuovo kolossal action GDR di Ubisoft in arrivo a fine 2020.

Il prossimo atto della millenaria battaglia inscenata dagli autori dell'azienda transalpina ci porterà nelle fredde lande della Norvegia per abbracciare lo stile di vita dei Vichinghi, un popolo di guerrieri chiamato a compiere degli epici viaggi per garantire un futuro di speranza e prosperità ai propri figli.

Il canovaccio narrativo di AC Valhalla graviterà attorno alla figura di Eivor, un vichingo che salperà alla volta della Britannia per darsi alle razzie nella speranza, così facendo, di instaurare una colonia prospera in una regione dal clima decisamente più mite dell'amata patria.

Le novità di gameplay a cui assisteremo saranno molteplici e spazieranno dall'impiego del dual wielding al ritorno della lama celata, fino alla possibilità di scegliere le zone della Britannia da razziare e presso le quali costruire il proprio insediamento.

Prima di lasciarvi al filmato che campeggia a inizio articolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate anche l'anteprima di Assassin's Creed Valhalla in esclusiva italiana, con tantissimi spunti di riflessione e informazioni condivise dal buon Giuseppe Arace dopo aver discusso del kolossal action GDR di Ubisoft con i suoi autori. Il lancio di Assassin's Creed Valhalla è previsto per la fine di quest'anno su PC, Xbox Series X, Xbox One, PS5, PlayStation 4 e Google Stadia.