Assassin's Creed Valhalla: video gameplay in arrivo durante il prossimo Inside Xbox

I rappresentanti di Ubisoft confermano la presenza di Assassin's Creed Valhalla tra i titoli che saranno mostrati durante la prossima puntata di Inside Xbox interamente dedicata al primo sguardo ai giochi nextgen su Xbox Series X.

Dalle pagine Twitter di Ubisoft Italia, come pure dagli altri team social internazionali di Ubi, si riprende la notizia del nuovo evento multimediale di Microsoft per riferire che "saremo molto felici di svelare il nostro primo trailer gameplay di Assassin’s Creed Valhalla durante il First Look Xbox Series X Gameplay di Inside Xbox".

Lo spettacolo andrà in scena a partire dalle ore 17:00 italiane di giovedì 7 maggio, con una trasmissione speciale che seguiremo in diretta per voi su queste pagine e, naturalmente, sul canale Twitch di Everyeye per offrirvi un commento a caldo alle sorprese riservateci da Ubisoft e dalla casa di Redmond.

A questo punto non ci resta che attendere fino al pomeriggio del 7 maggio per avere un assaggio dell'esperienza nextgen promessa dall'avventura vichinga di Ubisoft. Nel frattempo, vi consigliamo di approfondire la conoscenza su trama, contenuti e novità di gameplay di questo ambizioso action GDR a mondo aperto con la nostra anteprima in esclusiva italiana su Assassin's Creed Valhalla.