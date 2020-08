Assassin's Creed Valhalla: video gameplay sulle attività secondarie

Come promesso, i vertici di Ubisoft hanno partecipato alla Gamescom 2020 e offerto un assaggio delle attività secondarie di Assassin's Creed Valhalla con un video gameplay mostrato in coincidenza del Future Games Show.

Il trailer condiviso dal colosso videoludico francese Eivor impegnato in una serie di sfide che correranno parallelamente alla storia maggiore. Esplorando l'Anglia medievale, il guerriero vichingo che interpreteremo potrà combattere contro creature mitologiche, organizzare gare di bevute con i suoi sodali e interagire con gli innumerevoli personaggi secondari che popolano le diverse regioni del mondo di gioco.

Gli amanti delle esperienze narrative saranno però felici di sapere che, a detta del team di sviluppo di Ubisoft, AC Valhalla vanterà quest più profonde legate alla trama rispetto a quelle che hanno tratteggiato l'offerta ludica degli episodi precedenti della "serie assassina".

A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo video gameplay, non prima però di ricordarvi che Assassin's Creed Valhalla sarà disponibile dal 17 novembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, oltreché su Xbox Series X e PlayStation 5 in concomitanza con l'uscita delle console nextgen di Microsoft e Sony.