Assassin's Creed Valhalla: il primo video gameplay conferma la data d'uscita

I leak dei giorni scorsi hanno rovinato gran parte della sorpresa, ma ciò non sminuisce l'importanza dell'evento. Nel corso dello show Ubisoft Forward, Ubisoft ha mostrato un nuovo video gameplay di Assassin's Creed Valhalla che ha anche contribuito a svelare la data d'uscita del gioco.

Come lasciato trapelare dall'account Instagram ufficiale italiano, Assassin's Creed Valhalla verrà lanciato il prossimo 17 novembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. La nuova avventura vichinga degli Assassini è attesa anche su PlayStation 5 e Xbox Series X entro la fine dell'anno, ma la data d'uscita di queste due versioni non è ancora stata rivelata, visto che c'è ancora mistero in merito al debutto delle due console next-gen.

Il gameplay trailer condiviso durante l'Ubisoft Forward ci ha permesso di dare un'occhiata approfondita alla grafica in-game, ai nemici, alle meccaniche stealth e ai sistemi di gioco, che rappresentano una diretta evoluzione di quelli che hanno contraddistinto dapprima Origins e poi il più recente Odyssey. Assassin's Cred Valhall, ovviamente, non mancherò d'introdurre diverse novità di gameplay, come un sistema di combattimento rinnovato che include la capacità di impugnare due armi (in qualsiasi combinazione, anche due scudi), gli assalti, e la possibilità di espandere il proprio insediamento incrementando il proprio potere e influenza, come visibile nel video gameplay. Al centro della storia ci sarà invece Eivor, uno spietato predone vichingo vissuto negli "anni bui" dell’Inghilterra che potrà essere di sesso femminile o maschile, a discrezione dei giocatori. Prima di lasciarvi alla visione del trailer, ricordiamo anche che Assassin's Creed Valhalla verrà lanciato il 17 novembre nelle edizioni Standard, Gold, Ultimate e Collector's.