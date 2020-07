Assassin's Creed Valhalla: un video leak mostra 30 minuti di gameplay

Nella notte è trapelato in rete un lungo video che mostra ben 30 minuti di gameplay di Assassin's Creed Valhalla, il nuovo episodio della serie Ubisoft in arrivo il prossimo autunno. Se siete interessati guardatelo subito prima che venga rimosso.

Non è chiaro a che stato dello sviluppo risalga la build in questione ma molti nei commenti su YouTube ipotizzano che si tratti di materiale piuttosto datato, dunque non usate il filmato per farvi una idea sulle reali qualità tecniche e ludiche del gioco. Dal video possiamo notare una formula molto vicina a quella di Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey e un comparto estetico e visivo certamente influenzato da The Witcher 3 Wild Hunt e ovviamente dagli elementi della cultura nordica.

Durante lo show Ubisoft Forward del 12 luglio la casa francese dovrebbe svelare nuovi dettagli su Assassin's Creed Valhalla e presumibilmente anche la data di uscita, attualmente fissata per un generico autunno 2020 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X e Google Stadia.

Il direttore creativo Ashraf Ismail ha lasciato il progetto a fine giugno e non è chiaro al momento in che modo questa scelta impatterà sullo sviluppo del gioco, restiamo in attesa di eventuali chiarimenti da parte del publisher.