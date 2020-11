Assassin's Creed Valhalla: come gira su PS5 e Xbox Series X? Ecco la versione migliore

Vi state chiedendo quali sono le differenze per quello che riguarda il comparto tecnico tra le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X di Assassin's Creed Valhalla? Grazie ad un lungo filmato è ora possibile scoprire su quale delle due console di nuova generazione è possibile giocare meglio l'ultimo capitolo della saga Ubisoft.

Grazie all'analisi dello YouTuber NXGamer sono infatti state svelate le principali caratteristiche di ciascuna versione, alcune delle quali sono condivise sia dalla macchina Sony che da quella Microsoft. Innanzitutto il gioco non gira ad una risoluzione 4K nativa su nessuna delle due piattaforme ma il 4K è solo il target della risoluzione dinamica: ciò significa che raramente quello che state vedendo è a 4K e il più delle volte si tratta di immagini dalla risoluzione compresa tra i 1620p e i 1800p. Nel caso di Series X il picco più basso è di 1440p (2K), invece la versione PS5 non sembra andare mai sotto i 1620p. Parlando di framerate, entrambe le versioni puntano ai 60 fotogrammi al secondo ma hanno qualche leggero calo in alcune situazioni. Su XSX è presente un V-Sync adattivo, ciò significa che talvolta viene disattivato e presenta quindi del tearing. La versione PS5 ha V-Sync sempre attivo e nelle fasi di stress, ovvero quelle in cui c'è tearing su Xbox Series X, salta qualche frame. Sembra quindi che per quello che concerne il framerate, le due versioni si equivalgano e l'unica reale differenza sta nell'1% di vantaggio durante i filmati per Xbox Series X, che vanta quindi una media di fps leggermente più elevata nelle cut-scene. Passando ai tempi di caricamento, PS5 ha un vantaggio del 12% che si traduce però in un risparmio di tempo irrisorio: la differenza consiste infatti in circa 1 secondo a causa dell'elevata velocità di entrambi gli SSD.

Se siete curiosi delle prestazioni del gioco su Xbox Series S, sappiate che sulla piccola console Microsoft il gioco ha una risoluzione dinamica con tetto massimo di 1440p e un framerate bloccato a 30 fotogrammi al secondo.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida con i consigli per iniziare a giocare ad Assassin's Creed Valhalla.