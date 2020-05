Assassin's Creed Valhalla: video sulle novità di gameplay del kolossal vichingo di Ubisoft

Mentre il video reveal di Assassin's Creed Valhalla macina record di visualizzazioni, proviamo a fare il punto della situazione con un video che illustra le novità di gameplay attese da chi interpreterà Eivor nella dimensione a mondo aperto dell'ultimo kolossal vichingo di Ubisoft.

Lo spunto per discutere delle sorprese ludiche e contenutistiche di AC Valhalla ce lo offre Ashraf Ismail: il direttore creativo del nuovo, attesissimo progetto tripla A di Ubisoft ha infatti illustrato la visione della compagnia nel corso di un'intervista al Washington Post.

Tra gli spunti più interessanti datici da Ismail, è davvero impossibile non citare il sistema di personalizzazione di Assassin's Creed Valhalla e la ricca pletora di opzioni accessibili all'utente nel modificare l'aspetto e l'equipaggiamento di Eivor.

Lo stesso Ismail ha poi confermato il ritorno di una componente amata da tutti gli appassionati della serie di Assassin's Creed, ovvero l'esplorazione e la risoluzione di diversi enigmi ambientali strettamente legati al canovaccio narrativo.

Un'altra novità che andrà a tratteggiare l'esperienza di Valhalla sarà l'assenza dei elementi di gameplay legati al parkour, un fattore che mal si concilia con il setting storico di questo progetto e che, per questo, è stato temporaneamente accantonato per far spazio ad aspetti più affini alla cultura vichinga come quello della creazione e della gestione degli insediamenti. E che dire, allora, del ritorno della lama celata?

Grazie ad esso, e al comparto grafico spinto dall'Anvil Next 2.0, AC Valhalla sarà "il più bel gioco mai realizzato nella serie", o almeno questa è la promessa fatta dal direttore creativo del nuovo kolossal a mondo aperto di Ubi nel darci appuntamento a fine anno con l'uscita di Assassin's Creed Valhalla su PC, Google Stadia, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X.