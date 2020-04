Assassin's Creed Valhalla: primo video oggi alle 17:00, ecco dove vederlo

Ubisoft ha annunciato Assassin's Creed Valhalla con una lunga diretta trasmessa dal primo pomeriggio del 29 aprile e per tutto il pomeriggio fino a tarda serata, tuttavia la casa francese non ha mostrato il gioco in video, dando appuntamento ad oggi per il reveal.

Il primo trailer di Assassin's Creed Valhalla verrà pubblicato oggi giovedì 30 aprile alle 17:00 e per l'occasione saremo in diretta sul nostro canale Twitch per assistere alla presentazione e commentare insieme a voi il filmato. Non è ancora del tutto chiaro cosa vedremo in questa clip e se scopriremo ulteriori dettagli su protagonista, trama e gameplay.

Ad oggi Ubisoft ha confermato solamente l'ambientazione nordica e mostrato il personaggio principale, senza però svelarne completamente il volto, ci sono ancora tantissime cose da scoprire dunque. Appuntamento alle 17:00 (ma potete connettervi tranquillamente qualche minuto prima) sul canale Twitch di Everyeye.it per assistere insieme al primo trailer di Assassin's Creed Valhalla, vi aspettiamo!

Nel frattempo per ingannare l'attesa potete guardare e riguardare il video time lapse di BossLogic impegnato a disegnare l'artwork principale, otto ore di lavoro condensate in poco più di tre minuti, una vera gioia per gli occhi e per il cuore. Buona visione!