Assassin's Creed Valhalla, la video recensione de L'Assedio di Parigi: una nuova conquista per Eivor

In attesa di apprendere quali saranno le nuove destinazioni di Eivor nel corso del supporto post lancio dell'Anno 2 di Assassin's Creed: Valhalla, il nostro vichingo è ora pronto a occupare la Francia.

Dopo aver calcato le verdi praterie d'Irlanda del DLC L'Ira dei Druidi, gli appassionati della serie Ubisoft potranno a breve calarsi in un nuovo scenario in compagnia del Clan del Corvo. A partire da domani, giovedì 12 agosto, sarà infatti disponibile la seconda espansione di Assassin's Creed: Valhalla, con la quale gli sviluppatori condurranno la community alla scoperta del Regno di Francia guidato da Carlo Magno.

Dopo aver testato a fondo i contenuti proposti da L'Assedio di Parigi, il nostro Gabriele Laurino è pronto a raccontarvi tutti i dettagli di questa nuova avventura. A fianco della ricca recensione del DLC 2 di Assassin's Creed: Valhalla, non poteva ovviamente mancare anche la video recensione dedicata. Il filmato, come di consueto, è dunque disponibile direttamente in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye: buona visione!



Cosa ne pensate di questa nuova espansione a marchio Ubisoft? Solcherete la Manica in direzione della Francia o lascerete riposare le vostre Drakkar tra i magici scenari di Inghilterra e Norvegia?