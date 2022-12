Assassin's Creed Valhalla, nuovo video: Ubisoft si congeda da Eivor con L'Ultimo Capitolo

Con l'Ultimo Capitolo di AC Valhalla si chiude l'epopea del vichingo Eivor. Ubisoft decide quindi di congedarsi dall'eroe di Assassin's Creed pubblicando un video che riassume le novità dell'Update gratis disponibile su PC, PlayStation e Xbox.

Descritta dal colosso transalpino come la 'toccante e intima conclusione della saga di Eivor', l'espansione gratuita The Last Chapter porta a compimento l'arco narrativo e contenutistico del supporto post-lancio di Assassin's Creed Valhalla.

Non c'è da sorprendersi, quindi, se Ubisoft decide di accompagnare la pubblicazione di questo importante DLC con un video speciale che permette ai singoli membri del team di sviluppo di interagire con i fan per sintetizzare gli interventi compiuti.

Con L'Ultimo Capitolo arriva anche il Title Update 1.6.2, un aggiornamento che pone fine agli eventi stagionali inaugurando una nuova fase di AC Valhalla che vedrà tutti gli emuli di Eivor visitare i mercanti dislocati in tutta l'Inghilterra per poter accedere alle ricompense esclusive delle passate fasi ingame del GDR open world.

Qualora foste interessati a fruire i contenuti dell'ultima espansione gratuita dell'avventura ruolistica di Eivor, sulle pagine di Everyeye.it trovate uno speciale su come si accede a L'Ultimo Capitolo di Assassin's Creed Valhalla.