Assassin's Creed Valhalla, da villaggio a insediamento: sviluppo a fasi per la colonia

In attesa che l'avventura di Eivor traghetti la saga Ubisoft sulle spiagge della prossima generazione di console, la software house francese ha divulgato molte nuove informazioni sulla costruzione della colonia in Assassin's Creed: Valhalla.

Tra i compiti del protagonista rientrerà infatti anche la gestione di un insediamento e della comunità vichinga che lo ha seguito dalla Norvegia all'Inghilterra. Oltre a decidere quali edifici e strutture costruire all'interno del proprio villaggio, il giocatore potrà osservarlo prosperare nel tempo. Alla colonia sarà infatti associato un sistema di progressione a livelli. Per accrescere il grado associato all'insediamento, vi saranno due strade:

Costruire nuovi edifici : man mano che il villaggio salirà di livello, si sbloccheranno nuove strutture da introdurvi per ampliarlo;

: man mano che il villaggio salirà di livello, si sbloccheranno nuove strutture da introdurvi per ampliarlo; Accrescerne la fama: quest'ultimo aspetto sembra essere connesso principalmente all'avanzamento nella campagna principale;

Non sarà possibile scegliere in quale posizione edificare una struttura, ma l'estetica della colonia potrà essere in parte, ad esempio tramite alberi o statue. Cosa ve ne pare delle dinamiche associate alla costruzione della propria personale colonia vichinga in Inghilterra? Per testare questo e altri aspetti del gameplay di Assassin's Creed Valhalla sarà necessario attendere ancora poche settimane, con il lancio del gioco fissato per il, giornata d'esordio di Xbox Series X e Xbox Series S.