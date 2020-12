Assassin's Creed oltre Valhalla: la visione nextgen di Ubisoft con 'open world enormi'

Il Game Director di AC Valhalla, Eric Baptizat, ha illustrato su Xbox Wire la visione nextgen di Ubisoft in tema di giochi open worlde fornito, così facendo, degli indizi sulle strategie portate avanti dalla compagnia per dare vita ai futuri capitoli di Assassin's Creed e di altre serie a mondo aperto.

Esortato dai curatori del sito ufficiale di Xbox a fornire il proprio parere sulle possibilità offerte dall'hardware di nuova generazione, l'esponente del team di sviluppo di ha spiegato che "progressivamente, l'hardware nextgen ci permetterà di compiere un enorme balzo in avanti per concretizzare la nostra visione creativa"Assassin's Creed Valhalla.



Osservando il tutto con gli occhi di uno sviluppatore di kolossal tripla A ad ambientazione aperta, Baptizat ha sottolineato come "avere la possibilità di offrire ai nostri appassionati dei titoli open world giganteschi, pieni di contenuti alla massima qualità possibile ci aiuterà a rimuovere i limiti creativi con cui abbiamo dovuto fare i conti fino ad ora. Siamo davvero felici di vedere finalmente fino a che punto sapremo spingere le potenzialità delle console nextgen e di scoprire come si comporteranno gli sviluppatori per definire nuove tipologie di esperienze di gioco".



Oltre ad Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ha già abbracciato le piattaforme di nuova generazione e approfittato del lancio di PS5 e Xbox Series X/S per immettere sul mercato altri due open world, ossia l'avventura hacker di Watch Dogs Legion e l'epopea mitologica di Immortals Fenyx Rising. In futuro, l'azienda transalpina pubblicherà altri giochi a mondo aperto come Far Cry 6 o Riders Republic e, si spera prima di PS6 e Xbox Series XXX (!!!), anche Skull & Bones e Beyond Good and Evil 2.