Assassin's Creed Valhalla è ancora vivo: nuovi contenuti nel crossover con Monster Hunter

Assassin’s Creed Valhalla potrà anche aver già accolto l’Ultimo Capitolo che ha posto la parola fine alle avventure di Eivor, eppure Ubisoft continua a deliziare la nutrita community dell’action-RPG introducendo nuovi contenuti provenienti da altri franchise videoludici particolarmente amati,

Se nella scorsa occasione sono stati uniti i mondi di Assassin’s Creed e Destiny, la compagnia d’Oltralpe presenta questa volta i nuovi contenuti basati sul crossover con la serie di Monster Hunter. Come detto, i contenuti principali dello sterminato open world sono ormai terminati, e questo aggiornamento serve soltanto all’aggiunta di alcuni elementi cosmetici provenienti dall’universo dell’hunting game di Capcom.



Nello specifico, i giocatori potranno mettere le mani su un nuovo set di armatura e una skin per la propria cavalcatura a tema Odogaron, una skin Legiana con cui adornare il proprio falco da ricognizione, ed infine un’ascia ispirata a Garon con cui fare a pezzi i propri nemici in battaglia. Tutto questo è stato presentato nel nuovo filmato pubblicato da Ubisoft che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

In queste ultime ore, nel frattempo, continuano ad emergere leak su uno dei tanti nuovi capitoli della serie di Assassin’s Creed. Ad essere stato colpito dalla fuga di materiale è stato Assassin’s Creed Jade, il gioco ambientato in Cina destinato ad approdare su dispositivi mobile iOS e Android.