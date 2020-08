Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion: ecco le cover della versione PS5

Nel corso delle ultime ore sono spuntate sui social network delle immagini che mostrano come saranno le copertine della versione PlayStation 5 di due titoli Ubisoft in arrivo nei prossimi mesi: Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion.

In entrambi i casi le immagini mostrano solo la parte frontale della box art, che proprio come quelle già mostrate qualche settimana fa sono incredibilmente simili alle cover PlayStation 4, con l'unica differenza che in questo caso troviamo lo sfondo bianco con il logo nero della console ed una sottile linea blu che separa le due parti della copertina, richiamando al contempo il led che percorre parte della console Sony e che è presente anche sul DualSense.

Vi ricordiamo che sia Assassin's Creed Valhalla che Watch Dogs Legion vanteranno la possibilità di effettuare gratis il passaggio da PlayStation 4 a PlayStation 5 e da Xbox One a Xbox Series X (tramite Smart Delivery). Nel caso in cui non lo sapeste, il titolo a base di vichinghi farà il proprio debutto a partire dal 17 novembre 2020, invece Watch Dogs Legion arriverà sugli scaffali di tutti i negozi dal 29 ottobre 2020. Entrambi i titoli dovrebbero essere disponibili al lancio su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia oltre che sulle console next-gen sin dal loro day one.