Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion: provati, il 12 luglio vi raccontiamo tutto

Ubisoft si appresta a svelare la sua lineup per la prossima stagione e questa domenica potremo finalmente raccontarvi le nostre impressioni su due dei giochi più attesi dell'anno: Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion.

Francesco ha provato il nuovo gioco Assassin's Creed per circa tre ore mentre il Todd ha potuto dedicare lo stesso lasso di tempo a Watch Dogs Legion. Non possiamo ancora dare alcun giudizio in merito, l'appuntamento è al termine della conferenza di domenica 12 luglio, solo a quel punto scadrà l'embargo imposto dal publisher e su queste pagine troverete approfondimenti e video per scoprire nuovi dettagli sui due progetti della casa francese.

Sintonizzatevi dunque dalle 19:00 di domenica 12 luglio su Twitch per seguire con noi l'evento Ubisoft Forward, lo show inizierà alle 21:00 ma noi saremo live con largo anticipo per il pre-show. Al termine (21:45 circa) resteremo online per commentare quanto visto e riportare le nostre impressioni sulle prove di Legion e Valhalla, sul sito troverete invece gli articoli con le rispettive video anteprime.

Vietato mancare, inoltre vi ricordiamo che coloro che seguiranno l'evento di domenica riceveranno gratis Watch Dogs 2 per PC oltre alla possibilità di ottenere altre ricompense partecipando ad un quiz sui giochi Ubisoft.