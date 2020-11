Assassin's Creed Valhalla e WD Legion: prime segnalazioni della corruzione dei salvataggi

Nel corso delle ultime ore sono state diverse le segnalazioni da parte dei giocatori di Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion circa la corruzione dei file di salvataggio delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X. Fortunatamente, però, sembra esistano alcuni trucchetti per evitare che ciò accada almeno nel nuovo Assassin's Creed.

Il nuovo gioco a base di vichinghi permette infatti di aggirare il problema semplicemente facendo in modo che il gioco salvi in automatico prima di terminare una sessione. Le problematiche di corruzione sembrano infatti essere legate ai salvataggi manuali e a quelli veloci, che sono quindi da evitare se non volete perdere tutti i progressi fatti. Purtroppo la situazione di Watch Dogs Legion è più complessa e al momento non sembrano esserci dei modi attraverso i quali si può aggirare il problema dei salvataggi corrotti: molti giocatori hanno infatti effettuato dei test ed è venuto fuori che il bug non ha alcun legame con lo spazio disponibile su SSD o la difficoltà selezionata. Insomma, se siete stati colpiti dal problema non possiamo far altro che consigliarvi di segnalare il problema all'azienda francese ed attendere l'arrivo di una patch correttiva, che speriamo possa essere pubblicata il prima possibile.