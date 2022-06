Assassin's Creed Valhalla x Twitch Prime: bundle di Carlo Magno gratis per gli abbonati

Assassin's Creed Valhalla è al centro di una nuova promozione a tema Amazon Prime Gaming, dal momento che è appena stato messo a disposizione di tutti gli abbonati al servizio un ricco pacchetto di armi ed elementi cosmetici.

I videogiocatori che possiedono una copia di Assassin's Creed Valhalla (vi ricordiamo che il gioco verrà incluso nella libreria del nuovo PlayStation Plus tra qualche giorno) possono ora riscattare il Bundle Carlo Magno. Il pacchetto in questione è dedicato ai soli abbonati ad Amazon Prime Gaming, servizio gratuito per tutti coloro i quali hanno un account Amazon Prime collegato a Twitch.

Ecco di seguito l'elenco completo dei contenuti del bundle gratuito:

Scudo Carlo Magno

Spadone di Carlo Magno

Pacchetto Nave di Carlo Magno

Per poter ottenere gli oggetti elencati sopra, non dovete fare altro che visitare la pagina ufficiale della promozione, effettuare il login con l'account Amazon Prime Gaming e poi effettuare il riscatto. Vi verrà chiesto di accedere all'account Ubisoft Connect (assicuratevi di aver connesso tutte le vostre piattaforme allo stesso profilo), così che le ricompense vengano inviate al vostro inventario al successivo avvio di Assassin's Creed Valhalla.

