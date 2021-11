Assassin's Creed, viaggio nel tempo: tutti i giochi della saga in 8 minuti, in attesa di Infinity!

L'ormai iconica saga di casa Ubisoft vanta una storia ormai decennale, con l'esordio del primo Assassin's Creed risalente al 2007: da allora, quanti videogiochi legati all'IP si sono susseguiti sul mercato?

Ebbene, le produzioni che hanno, ognuna a suo modo, ampliato l'immaginario legato allo scontro tra la Confraternita degli Assassini e i Templari sono davvero moltissime. All'appello infatti non figurano solamente i capitoli della saga ritenuti "principali", ma anche una ricchissima rassegna di declinazioni alternative dell'IP di Assassin's Creed.

Dalla trilogia di Ezio Auditore sino alla guerriera vichinga Eivor, passando per l'Inghilterra di Jacob ed Evie Frye e l'Antico Egitto di Bayek, i protagonisti che hanno alimentato la mitologia della saga Ubisoft hanno spaziato tra le epoche e le ambientazioni, conquistandosi la propria cerchia di affezionati. Per fare ordine tra avventure per console fisse e portatili, declinazioni mobile e persino browser game della serie di Assassin's Creed, il nostro Antonello "Kirito" Bello ha compiuto un viaggio nel passato, tra Assassini e Templari.



In attesa di scoprire nuovi dettagli su Assassin's Creed Infinity, il misterioso futuro della saga, la Redazione vi presenta tutti i giochi della serie Ubisoft in un breve video. Come sempre, trovate il filmato in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: quale è stato il vostro titolo preferito?