Assassin's Creed VR avrebbe Ezio, Kassandra e Connor tra i personaggi giocabili

A qualcuno tra voi potrebbe essere sfuggito, ma nel settembre del 2020 sono stati annunciati Assassin's Creed VR e Splinter Cell VR per Oculus. Nonostante sia passato molto tempo da allora, i due progetti sono ancora avvolti nel mistero, tuttavia pochi minuti fa è emerso un report con alcune presunte informazioni sul gioco dedicato agli Assassini.

A condividerlo è stato il ben noto Tom Henderson tra le pagine di Exputer. Stando ad alcune fonti non meglio identificate dell'insider, Assassin's Creed VR, il cui nome in codice sarebbe Nexus, offrirebbe ai videogiocatori la possibilità di impersonare tutti i personaggi più noti del franchise, compresi Ezio Auditore, Kassandra, Connor e Haytham, in un totale di sedici missioni individuali e un tutorial.

Tra le meccaniche di gioco figurerebbero tutti i marchi di fabbrica del franchise, tra cui lo stealth, i borseggi, le scalate, lo scassinamento delle serrature, la lama celata, i combattimenti con la spada e persino il salto della fede, ovviamente rivisitati per poter funzionare in un contesto in Realtà Virtuale. Sarebbero due i sistemi di controllo previsti: uno classico, con il movimento del personaggio assegnato alla levetta sinistra, e un altro basato sul teletrasporto. Quest'ultimo sarebbe associato a un indicatore di rumore: teletrasportarsi a 5 metri di distanza da un nemico produrrebbe minor rumore rispetto a teletrasportarsi a soli due metri.

Assassin's Creed VR, ricordiamo, è in sviluppo presso Ubisoft Red Storm assieme a Splinter Cell VR. I due titoli, considerata l'origine comune, potrebbero condividere diversi sistemi secondo Tom Henderson.