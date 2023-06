Assassin's Creed vs Prince of Persia: quale ti piace di più?

Lo sapevate che Assassin's Creed era nato come spin-off di Prince of Persia? In origine Ubisoft aveva concepito il capostipite della sua celebre serie come Prince of Persia Assassin, prima di trasformarlo in un nuovo brand a parte. Assassin's Creed, dunque, non sarebbe mai nato senza le avventure del Principe di Persia.

Assassin's Creed e Prince of Persia hanno poi preso strade completamente diverse senza mai incrociarsi nel corso degli anni, ma in ogni caso si parla di due delle serie più celebri ed apprezzate della compagnia francese. C'è da dire che, pur facendo entrambi parte del filone degli Action/Adventure, le due serie si approcciano in maniera differente al loro genere di appartenenza, mantenendo in questo modo una propria unicità senza correrei il rischio di assomigliarsi troppo.

In Assassin's Creed, specialmente nei primi giochi del franchise, la componente stealth riveste un ruolo centrale: pur cimentandosi anche in grandi battaglie e combattimenti diretti a fil di spada, gli Assassini agiscono silenziosamente e nell'ombra, eliminando i loro bersagli senza farsi notare per poi dileguarsi tra la folla senza lasciar traccia. Altra differenza chiave sta nella struttura delle ambientazioni: Assassin's Creed ha infatti puntato sin da subito su un'impostazione open world, lasciando ai giocatori la libertà di esplorare scenari sempre più vasti capitolo dopo capitolo. Anche la componente esplorativa riveste dunque un ruolo chiave all'interno dei giochi della serie, essendo ricchi di collezionabili ed attività secondarie da affrontare. Negli ultimi anni il brand ha infine abbracciato meccaniche Action/RPG, oltre a mondi ancora più vasti rispetto al passato,in modo così da rinnovarsi dopo anni passati a seguire la formula di gioco originale.

Prince of Persia, invece, segue uno schema ben diverso. Ripartendo dai giochi classici creati anni prima da Jordan Mechner, con Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Ubisoft dà il via al filone moderno del franchise: i giocatori si innamorano delle avventure del Principe, caratterizzate anche da una forte componente Platform piena di ostacoli, trappole e rompicapi da risolvere per proseguire con il proprio cammino. Caratteristica peculiare del gioco, la meccanica delle sabbie del tempo, che permettevano per l'appunto di riavvolgere il tempo all'indietro e ritentare in caso di errori fatali, a patto ovviamente di averne quantità sufficienti in possesso. I successivi giochi della serie, Spirito Guerriero e I Due Troni, hanno continuato a proporre questa formula puntando però in maniera ancora più marcata sull'azione, con combattimenti molto più frequenti ed elaborati rispetto a quanto visto nel primo gioco della trilogia. Dopo Prince of Persia del 2008, purtroppo il brand si è fermato con Prince of Persia Le Sabbie Dimenticate nel 2010 e da allora Ubisoft non ha più realizzato giochi principali del brand (ad eccezione del remake di Prince of Persia 2 The Shadow and the Flame, pubblicato nel 2013). Il ritorno della serie dovrebbe avvenire prima o poi con il remake del primo Prince of Persia di Ubisoft, tuttavia con lo sviluppo di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake ripartito da zero, è molto difficile capire quando il progetto diverrà realtà.

La parola adesso passa a voi: quale delle due serie Ubisoft è la vostra preferita? Condividere con noi i vostri ricordi con i due celebri brand!