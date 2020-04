Assassin's Creed, il grande 'What If': ecco la storia mai raccontata di Altair!

La saga degli Assassini e del confronto tra questi ultimi e i Templari si è trasformata ed evoluta nel corso delle generazioni videoludiche, accompagnando i giocatori in ambientazioni affascinanti, dai canali della Venezia del Rinascimento italiano sino alle sabbie dell'antico Egitto.

In attesa di apprendere quale sarà la prossima direzione intrapresa dai team di Ubisoft, che diverse voci di corridoio vorrebbero al lavoro su di un Asssasin's Creed Ragnarok ad ambientazione norrena, la Redazione di Everyeye ha scelto di distogliere momentaneamente l'attenzione dal futuro per volgere invece uno sguardo al passato. Attraversando le sabbie del tempo, abbiamo dunque fatto ritorno agli albori della serie, per scoprire quelli che erano i piani originali per la saga di Assassin's Creed.

Inizialmente, infatti, i programmi di Ubisoft per l'IP erano molto differenti dalla direzione che sarebbe invece poi stata intrapresa a partire da Assassin's Creed II. La software house francese, nello specifico, mirava a creare un'unica trilogia, all'interno della quale Ezio Auditore, tra i protagonisti più amati dalla community dei fan, non sarebbe stato nemmeno compreso! Insomma, uno script davvero molto distante da ciò che è poi accaduto in realtà sulle nostre console.



Se questo grande "What If" legato a ciò che Assassin's Creed avrebbe potuto essere vi ha incuriositi, vi lasciamo approfondire l''argomento all'interno del nostro video dedicato. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news o sul Canale YoutTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!