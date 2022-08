Assassin's Creed diventa un whiskey: si brinda ai 15 anni della serie

Con Assassin's Creed che nel 2022 compie 15 anni dalle sue origini, Ubisoft ha intenzione di celebrare al meglio l'importante anniversario del suo franchise di punta, con iniziative che non sono legate unicamente all'ambito videoludico.

Grazie ad una partnership stretta da Ubisoft con Antheum Studios, che a sua volta ha stretto accordi con la distilleria Tennessee Legend, a partire dal prossimo settembre verrà messo in commercio un Whiskey Bourbon interamente dedicato ad Assassin's Creed, proprio per festeggiare il quindicesimo anniversario del franchise. Prodotto tra le distillerie del Texas e del Tennessee, una bottiglia da 750ml di Assassin's Creed Straight Bourbon Whiskey costerà in totale 69 dollari, e sarà disponibile per la vendita attraverso il sito online di Tennessee Legend oppure in uno dei suoi punti vendita sparsi per gli Stati Uniti.

E non è ancora finita, dato che Antheum Studios ha in programma anche la distribuzione di un rum ispirato ad Assassin's Creed IV Black Flag, oltre a bottiglie di vodka a tema Assassin's Creed Valhalla, da mettere in commercio sempre a settembre. Insomma, gli appassionati della serie avranno tutto il necessario per brindare ai primi 15 anni della loro serie preferita, in attesa di scoprire quali sorprese riservano i prossimi anni.

Ricordiamo a tal proprio che presto verrà svelato il futuro di Assassin's Creed tramite un evento apposito. In tempi recenti sembra che Ubisoft abbia spostato la finestra di lancio per Assassin's Creed Rift, sebbene quest'ultimo finora non sia mai stato annunciato ufficialmente dall'azienda. Aspettando novità, intanto beviamoci sopra.