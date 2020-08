Assassin's Creed X AFK Arena: Ezio arriva nell'RPG con un trailer live action!

La celebre saga a firma Ubisoft dedicata alla Setta degli Assassini non è nuova a sconfinamenti in altri brand e produzioni videoludiche: una nuova partnership è ora pronta a coinvolgere nientemeno che Ezio Auditore!

Indimenticabile protagonista dell'amato Assassin's Creed II, di Assassin's Creed: Brotherood e di Assassin's Creed: Revelations, il Maestro degli Assassini è sicuramente uno dei più carismatici personaggi forgiati dagli studi di sviluppo che hanno negli anni lavorato alla saga. Tra le icone simbolo della software house francese, Ezio Auditore è pronto ad abbandonare momentaneamente i vicoli e le strade di Firenze per approdare in un regno fantasy.

Come annunciato dal trailer live action che potete visionare direttamente in apertura a questa news, una partnership tra Assassin's Creed e AFK Arena conduce il personaggio all'interno del mobile game. Ezio è dunque ora pronto a prestare al giocatore le proprie innate abilità, con tanto di nuove skill e attacchi ultimate. La collaborazione tra le due IP è già operativa e i giocatori attivi su AFK Arena possono dunque riscattare l'Assassino in game, sia su dispositivi Android sia su iOS.



AFK Arena è un titolo mobile disponibile su App Store e Play Store, dalla struttura RPG, ambientato in un reame dalle atmosfere fantasy.