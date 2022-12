Assassin's Creed x Destiny, il crossover è realtà: fantasy e Sci-Fi si mescolano in video

Esattamente come lasciavano intuire gli avvistamenti dei dataminer, Ubisoft e Bungie hanno stretto una speciale collaborazione per far collimare i mondi di Assassin's Creed Valhalla e Destiny 2.

In concomitanza con il lancio della nuova stagione di Destiny 2, la Stagione dei Serafini, Bungie introdurrà in Destiny 2 una serie di nuovi contenuti ispirati all'universo di Assassin's Creed. I Guardiani avranno l'opportunità di adornarsi con vari elementi cosmetici tratti dal franchise Ubisoft, inclusi tre nuovi set di ornamenti per armature specifici per ogni classe: un set per Cacciatore ispirato a Kassandra di Assassin's Creed Odyssey; un set Titano dall'aspetto possente ispirato a Eivor di Assassin's Creed Valhalla; e un misterioso set Stregone ispirato all'iconico Altaïr dell'originale Assassin's Creed. Inoltre, i guardiani potranno anche acquistare una nuova nave e una nuova mossa finale, influenzate dalla tradizione di Assassin's Creed.

Dopo il lancio dell'ultimo aggiornamento di Assassin's Creed Valhalla, che chiude definitivamente l'epopea di Eivor, arriva un nuovo character pack che include due nuovi set di armature ispirati ai personaggi di Destiny Lord Shaxx e Saint-14 insieme alle Spade basate su due armi iconiche Esotiche di Destiny: il lanciarazzi Gjallarhorn e il cannone portatile Thorn. Inoltre, un nuovo pacchetto di armi include quattro nuove armi progettate basate sulle sottoclassi di Destiny, compresi effetti personalizzati e vantaggi di gioco. Potete dare uno sguardo al tutto tramite i filmati che vi abbiamo riportato in cima e in calce alla notizia.