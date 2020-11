Assassin's Creed x Reebok: arriva la nuova capsule collection a tema vichingo

Il 7 novembre Ubisoft e Reebok lanciano lo loro prima capsule collection, rendendo omaggio all'attesa uscita di Assassin’s Creed Valhalla, il nuovo capitolo della celebre saga iniziata nel 2007.

Assassin’s Creed Valhalla si basa sulla saga epica di Eivor, un impavido vichingo cresciuto ascoltando racconti di gloriose battaglie del passato. Il gioco immerge i giocatori in uno spettacolare e misterioso mondo sullo sfondo cruento degli Anni Oscuri d'Inghilterra. Tra le novità, il videogioco prevede nuove modalità di assalti ai nemici, l'espansione degli insediamenti e l'aumento del potere per ottenere un posto tra gli dei, nel Valhalla. L'attesa collezione ha come protagoniste tre modelli di sneakers realizzate in esclusive colorazioni ispirate all'aurora boreale:

Reebok Zig Kinetica x Assassin's Creed Valhalla: ispirata al buio profondo delle notti nordiche. La sneaker è caratterizzata da una tomaia in mesh sagomato color nero e dalla suola ultra reattiva con il caratteristico design a zig-zag color verde smeraldo. Strizzando l'occhio al Viking lifestyle, la silhouette presenta il simbolo di Synin, un corvo che rappresenta la mitologia nordica e accompagna il protagonista Eivor lungo il suo percorso.

Reebok Club C Revenge x Assassin's Creed Valhalla: stile semplice e versatile. La silhouette presenta una tomaia in morbido suede con accattivanti dettagli color verde smeraldo e nero; sul tallone è raffigurata una doppia ascia da battaglia, iconico simbolo della cultura vichinga nella mitologia nordica.

Reebok Classic Leather Legacy x Assassin's Creed Valhalla: ispirata ai modelli rétro running, il nuovo modello lifestyle è perfetto per chi ama fondere passato e presente. La silhouette è caratterizzata da una tomaia cold grey con sfumature in verde smeraldo e sul tallone è raffigurato, in rilievo, un corvo, uno dei simboli più profondi della storia vichinga.

La collezione include anche felpa con cappuccio, cappellino e socks per un total look Vichingo. Ogni capo riporta il logo Assassin's Creed x Reebok oltre ai suggestivi simboli tipici della mitologia nordica. Assassin's Creed x Reebok Collection sarà disponibile in esclusiva su Reebok.it a partire dal 7 novembre e dall'11 novembre presso rivenditori selezionati in tutta Italia.