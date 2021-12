Assassin's Creed x Venum: nasce la linea di accessori dedicata a Valhalla

Il brand francese Venum, specializzato in attrezzature per arti marziali e sport da combattimento, stringe una collaborazione con Ubisoft per lanciare una collezione di accessori e di abbigliamento interamente dedicata ad Assassin's Creed Valhalla.

La linea esclusiva di prodotti ispirati ad AC Valhalla è disponibile da oggi, lunedì 6 dicembre, attraverso le pagine del sito ufficiale di Venum. La collezione è costruita sui valori comuni di resilienza, auto trascendenza e dedizione che accomunano gli appassionati di sport da combattimento e i protagonisti dell'epopea action ruolistica di Assassin's Creed.

La linea esclusiva di Assassin's Creed Valhalla x Venum propone una ricca gamma di magliette, felpe, cappellini, guanti da boxe e pantaloni da jogging. Nel sugellare questa importante partnership, il CEO di Venum Franck Dupuis spiega che "questa collaborazione con Assassin's Creed, un vero punto di riferimento per i videogiochi, è ancora una volta segno di riconoscimento del successo della nostra strategia di diversificazione e democratizzazione".

Ogni accessorio e capo d'abbigliamento della collezione di Venum dedicata ad Assassin's Creed Valhalla s'ispira all'oscurità della notte e al blu delle luci nordiche per invitare gli appassionati a viaggiare idealmente nel mondo dei vichinghi grazie a sigilli creati con materiali tipici, come pelle, lana e tessuto antistrappo. Se volete immergervi ulteriormente nelle atmosfere dei popoli norreni, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del Discovery Tour vichingo di Assassin's Creed Valhalla.