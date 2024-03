Un'assassina colpisce silenziosa in un cosplay femminile di Assassin's Creed

Mentre il pubblico resta in attesa di informazioni ufficiali su Assassin's Creed Red - il prossimo titolo della saga Ubisoft -, la setta degli assassini torna a colpire. La lotta contro i Templari prosegue silente nell'ombra con una meravigliosa interpretazione condivisa sui social media dalla cosplayer Cinnamon Dreams.

Ad alcuni mesi dall'uscita, Assassin's Creed Mirage si è aggiornato introducendo diverse novità. La principale funzionalità apportata da questo update di Assassin's Creed Mirage è la permadeath, una modalità in cui ogni sconfitta è fatale.

La community di appassionati ha però anche fatto un grande salto all'indietro. L'uscita di Skull & Bones ha riportato in auge Assassin's Creed 4 Black Flag, che ha visto il suo numero di giocatori triplicarsi. Secondo un noto insider, comunque, Ubisoft sarebbe al lavoro per riportarci a bordo della Jackdaw. Pare che un remake di Assassin's Creed 4 Black Flag sia in produzione, forse partendo proprio dalle basi gettate da Skull & Bones.

Non sappiamo ancora se questo progetto verrà confermato, ma questo cosplay di Assassin's Creed ci riporta nel Medio Oriente, dove un'assassina è pronta a colpire agendo silente nell'ombra. Incappucciata e con indosso la tunica bianca della setta degli assassini, in questo primo piano scattato dall'artista viene catturata l'essenza dei maestri assassini furtivi che gli appassionati adorano.