Assassins Creed: il ritorno di Ezio Auditore in questo cosplay al femminile

Ormai Assassin's Creed è un brand che ha più di dieci anni sulle spalle. Ubisoft ha creato una miriade di videogiochi dedicati, portando gli assassini al debutto su varie console, dalle più vecchie alle più nuove passando anche per gli smartphone. E il progetto continua con i nuovi annunci, tra cui Assassin's Creed Mirage.

Ci sarà un altro protagonista, che si andrà poi ad affiancare agli ennesimi che verranno preparati appositamente per Codename Red e i successivi del franchise. Tutti sanno però che c'è un protagonista che spicca sopra tutti, in grado di essere la figura principale non di un solo videogioco ma di ben tre.

Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations sono tutti portati avanti dal carisma ineguagliabile di Ezio Auditore da Firenze. Il figlio del banchiere fiorentino Giovanni è indubbiamente il più amato tra tutti, con Ubisoft che non è riuscita a creare un altro personaggio dello stesso livello.

Rimanendo a Firenze, la cosplayer italiana Kristal Rose ha deciso di porgere i suoi omaggi al personaggio in questo cosplay di Ezio Auditore al femminile, con l'assassino vestito con la classica tunica bianca mentre si nasconde nell'ombra, pronto per portare avanti il suo ennesimo omicidio sfruttando le lame celate.



A proposito di lui, sapete dove si trova la tomba di Ezio Auditore?