Assassins's Creed 3 Remastered: Ubisoft condivide nuovi Dettagli!

Con l'avvicinarsi della data di pubblicazione di Assassin's Creed 3 Remastered, Ubisoft ha deciso di condividere con il pubblico nuove informazioni in merito a questo interessante progetto.

Tempo addietro, la Software House aveva pubblicato un Trailer dedicato a questa nuova versione del terzo capitolo della Saga degli Assassini, all'interno del quale offriva una comparazione tra l'originale e la Remastered in via di realizzazione. Ora, però, Ubisoft offre ulteriori dettagli.

Con l'obiettivo di usufruire di tutte le più recenti tecnologie per rinnovare Assassin's Creed 3, il Team di sviluppo ha infatti introdotto numerose migliorie, tra le quali figurano texture ad alta risoluzione e supporto per 4K ed HDR. Sono stati inoltre migliorati i modelli dei personaggi, mentre un motore di rendering basato sulla fisica garantisce illuminazione maggiormente realistica ed una grafica più rifinita.



in Assassin's Creed 3 Remastered saranno inoltre presenti nuove meccaniche di gioco, tra cui:

Interfaccia di Gioco rielaborata;

Economia di Gioco rinnovata, con nuove armi da creare;

Nuove funzioni per la furtività, tra cui la possibilità di celarsi tra i cespugli o attirare l'attenzione degli avversari con un fischio;

Nuove informazioni anche per la versione di Assassin's Creed 3 Remastered per Nintendo Switch . Quest'ultima usufruirà ad esempio della funzione Rumble HD dei Joycon ed offrirà un'interfaccia touchscreen. Confermata inoltre la data del 21 maggio 2019 per questa versione del Gioco. In chiusura, ricordiamo che, invece, le versioni PC, Playstation 4 ed Xbox One saranno disponibili a partire dal prossimo 29 marzo.