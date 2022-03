Assasssin's Creed Valhalla, il Ragnarok si avvicina: domani un'anteprima musicale

Nel medesimo giorno di pubblicazione della patch 1.0.5.1 di Assassin's Creed: Valhalla, arriva un'interessante novità relativa all'imminente debutto dell'ambiziosa espansione dell'Action RPG.

Dal team di Ubisoft giunge infatti la notizia di uno speciale evento dedicato al DLC L'Alba del Ragnarok. Come potete verificare dal cinguettio disponibile direttamente in calce a questa news, la software house francese invita i videogiocatori vichinghi a unirsi al reveal di quello che sarà il tema principale della colonna sonora di Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok.



Il brano sarà svelato in diretta streaming nel corso della giornata di domani, giovedì 3 marzo 2022. L'appuntamento è in particolare fissato per le ore 20:00 in punto del fuso orario italiano. Al momento, Ubisoft non ha comunicato il titolo della canzone che troveremo in Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok. Sono tuttavia già stati resi noti gli autori del brano, tra i quali figurano Stephanie Economou e Einar Selvik.



In attesa che si alzi il sipario su quelle che saranno le note cardine della nuova avventura parte dell'immaginario di Assassin's Creed: Valhalla, vi ricordiamo che il DLC è ormai prossimo al debutto. La data di lancio di L'Alba del Ragnarok è infatti fissata per il prossimo 11 marzo 2022, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.