Assedio al Covid-19: streamer di Rainbow Six Siege raccolgono fondi per il Cotugno

Tra gli ospedali in prima linea nella lotta contro il Coronavirus nel meridione c'è il Cotugno di Napoli, dove recentemente sono stati dimessi i due pazienti trattati efficacemente con il farmaco immunosoppressore Tocilizumab, attualmente in corso di sperimentazione.

Con l'obiettivo di aiutare l'ospedale, che rappresenta un centro di riferimento infettivologico per Napoli e per l'intero Sud Italia, sulla piattaforma GoFundMe è stata attivata una campagna di raccolta fondi grazie alla quale sono già stati racimolati 779.351 euro. La lotta, tuttavia, non è ancora finita, pertanto si sono mobilitati anche alcuni dei più celebri streamer nostrani legati a Rainbow Six Siege lanciando l'iniziativa Assedio al Covid-19.

Nella giornata di oggi sabato 21 marzo personalità come SloppyR6, Alucc, Raffaele Draven, JosephB93, Manuel Malfer, Bstaaard e JustRiuk trasmetteranno sui rispettivi canali Twitch contenuti di Rainbow Six Siege con l'obiettivo di raccogliere delle donazioni che verranno interamente devolute alla campagna per la raccolta fondi per il Cotugno autorizzata da GoFundMe. Una prima live è ora in corso a questo indirizzo. L'iniziativa vanta anche una stupenda locandina realizzata da Vincenzo Tortora, che potete ammirare nella sua interezza in calce a questa notizia. Noi, dal canto nostro, non potevamo non condividere con voi un'iniziativa così lodevole, che ci auguriamo abbia il maggior successo possibile.