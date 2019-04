Assegnato il Guinness World Records per la collezione di videogiochi più grande del mondo

Antonio Romero Monteiro è entrato ufficialmente nel Guinness dei Primati grazie alla sua collezione di videogiochi composta da 20.000 titoli, tutti riposti con cura nelle confezioni originali. Il Guinness World Records ha stabilito che la sua è "la collezione di videogiochi più grande del mondo".

Monteiro possiede l'intero catalogo dei giochi usciti in Nord America per SEGA Genesis, Dreamcast, GameCube, Nintendo Wii, Wii U, Xbox 360, Xbox Original, PlayStation 2, PlayStation 3 e PSP, a cui si aggiungono oltre 1.000 giochi per Nintendo DS.

In apertura trovate un video in cui lo stesso Monteiro ci illustra la sua gigantesca collezione, custodita nella varie stanze della sua casa in Texas. Il giudice del Guinness World Records ha impiegato otto giorni per contare tutti i giochi presenti, Antonio fa sapere che il primo gioco posseduto è stato Golden Axe per SEGA Mega Drive mentre il suo gioco preferito è Super Castlevania IV per SNES.

Il gioco più raro? Un simulatore per SNES prodotto da Nintendo su richiesta dell'esercito americano ma mai arrivato nei negozi. Monteiro ovviamente non possiede solo migliaia di giochi ma anche tantissime console, più di 100, con relativi imballaggi e perfettamente funzionanti.