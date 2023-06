L'Assemblea di Everyeye: una discussione sui temi più caldi! Giovedì 29 giugno su Twitch

Estate è tempo di vacanza, ma non per noi, che questo mese lanciamo un nuovo format su Twitch: L'Assemblea di Everyeye, uno spazio di discussione sui temi più caldi del momento, con lo staff pronto a dire la sua opinione senza peli sulla lingua.

Alessandro Bruni, Gabriele Laurino, Giuseppe Arace e Riccardo Arioli Ruelli sono pronti a darsi battaglia facendo valere i propri pareri sugli argomenti che in questo periodo stanno occupando maggiormente le pagine di siti, forum e social network.

La prima puntata de L'Assemblea andrà in onda giovedì 29 giugno alle 17:00, l'appuntamento manterrà questa collocazione almeno per tutta l'estate, dunque vi invitiamo a seguirci sul canale Twitch di Everyeye.it e ad iscrivervi al canale per dimostrarci il vostro supporto.

Giovedì affronteremo come tema principale la causa tra Microsoft e la FTC, uno scontro che ha portato alla luce tantissimi retroscena legati a Xbox Game Pass, alle acquisizioni, al Cloud di Microsoft e alla concorrenza diretta con Sony PlayStation.

Analizzeremo anche lo stato dell'industria e delle novità emerse dalla Summer Game Fest e i giochi in arrivo nei prossimi mesi come Assassin's Creed Mirage, Avatar Frontiers of Pandora, Marvel's Spider-Man 2, Mortal Kombat 1 e Super Mario Bros Wonder. Vi aspettiamo su Twitch giovedì dalle 17:00!