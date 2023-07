L'Assemblea di Everyeye domani su Twitch: ma quanti Remake e Remaster stanno arrivando?

Dopo aver discusso delle ultime novità della causa tra l'FTC e Microsoft, l'Assemblea di Everyeye tornerà presto 'in seduta' sul nostro canale Twitch per affrontare un altro tema caldo dell'industria dell'intrattenimento videoludico: arrivare?ma quanti remake e remaster stanno per arrivare?

In compagnia di Alessandro, Gabriele, Riccardo e Giuseppe vi terremo compagnia sul canale Twitch di Everyeye focalizzandoci sui tanti remake e sulle remaster che si apprestano ad approdare sul mercato.

Il valzer dei rifacimenti si aprirà ufficialmente tra pochi giorni con il lancio di Atelier Marie Remake The Alchemist of Salburg, la riedizione attualizzata da Gust dell'avventura ruolistica di Koei Tecmo che ha dato origine alla serie di Atelier. Da qui ai prossimi mesi assisteremo poi alla commercializzazione di Metal Gear Solid Master Collection Vol 1, del remake di Luigi's Mansion 2 per Nintendo Switch, di Final Fantasy 7 Rebirth e del non meno atteso Persona 3 Reload.

E questo, per tacere dei rumor e dei leak che si rincorrono ciclicamente sui social per preannunciare l'imminente reveal di remake e remaster di videogiochi come Fable, Red Dead Redemption o Assassin's Creed 4 Black Flag.

Tutto questo, e molto altro, vi attende domani mercoledì 5 luglio a partire dalle ore 17:00 sul canale Twitch di Everyeye. Le prossime puntate del nostro nuovo format dell'Assemblea di Everyeye andranno in onda per tutta l'estate, con tanti approfondimenti e spunti di riflessione sui temi più caldi del nostro hobby preferito.