In assenza di nuovi giochi, Mario Kart 8 Deluxe continua a dominare nel Regno Unito

Mentre Mario Kart 9 è in tendenza su Twitter, Mario Kart 8 Deluxe continua a dominare la classifica britannica occupando il gradino più alto della UK Charts nella prima settimana dell'anno.

Non ci sono in realtà particolari sorprese e la Top 3 si completa con FIFA 22 al secondo posto e Animal Crossing New Horizons al terzo posto. Big Brain Academy Sfida Tra Menti per Nintendo Switch esce dalla Top 10 dopo Natale mentre rientra in classifica Ring Fit Adventure alla posizione numero 6.

Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Animal Crossing New Horizons Minecraft Nintendo Switch Edition Call of Duty Vanguard Ring Fit Adventure Marvel's Spider-Man Miles Morales Pokémon Diamante Lucente Just Dance 2022 Grand Theft Auto 5

Una Top 10, come detto, priva di sorprese non essendo di fatto usciti nuovi giochi questa settimana, con le ultime grandi uscite retail che risalgono all'inizio di dicembre. Call of Duty Vanguard sembra tenere discretamente nonostante sia uscito da oltre due mesi, da segnalare le buone performance dei giochi party e casual come Ring Fit Adventure e Just Dance 2022, nonché dell'immortale GTA V che occupa l'ultima posizione della Top 10 inglese. Piccolo balzo anche per 51 Giochi Classici per Nintendo Switch che sale fino alla posizione numero 13 grazie al taglio di prezzo per le festività.