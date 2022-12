L'assenza di Xbox ai Game Awards fa discutere, si parla di problemi di sviluppo interni

D'accordo, ci sono tantissimi giochi in uscita su Xbox Game Pass nel 2023 ma di fatto l'assenza di Microsoft ai The Game Awards non è passata inosservata: nessun annuncio è giunto dagli studi Xbox e questo nonostante Phil Spencer fosse presente all'evento.

I colleghi di Windows Central hanno approfittato dell'occasione per una lunga riflessione sul silenzio di Microsoft. Greenberg ha promesso un 2023 incredibile per Xbox e Jez Corden si aspetta un evento Xbox a inizio anno, tutto interessante ma di fatto sono mancati gli annunci in quello che è uno degli show più attesi e seguiti dell'anno.

C'è chi ipotizza come il silenzio di Microsoft dipenda in realtà dai problemi con l'antitrust per l'acquisizione di Activision Blizzard e chi invece cita problemi di sviluppo dei giochi first party, con molti studi in difficoltà a causa del lockdown del 2020 (e in parte del 2021) e sopratutto della volontà di Microsoft di utilizzare engine proprietari al posto dell'Unreal Engine, situazione che avrebbe causato problemi nello sviluppo di Halo Infinite e a quanto pare anche di Fable.

Altro gioco problematico sembra essere Everwild di Rare e anche Perfect Dark sarebbe in alto mare, con Crystal Dynamics che avrebbe preso il timone dello sviluppo al posto di The Initiative. Ci sono però giochi Microsoft basati su Unreal Engine 5 che ugualmente non si fanno vedere da tanto tempo, pensiamo a Senua's Saga Hellblade 2 (annunciato nel dicembre 2019), Avowed di Obsidian e State of Decay 3 di Undead Labs.

Per il 2023, la lineup first party di Xbox dovrebbe includere Starfield, Redfall e Forza Motorsport. Ci saranno altre sorprese in arrivo o se ne riparlerà nel 2024?