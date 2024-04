Assetto Corsa 2 ha un nuovo nome: confermata l'uscita nel 2024?

Si torna a parlare del futuro di Assetto Corsa, il simulatore di guida targato 505 Games e Kunos Simulazioni che riceverà un nuovo episodio nel prossimo futuro. Ed a quanto pare Assetto Corsa 2 non avrà questo nome quando diverrà realtà.

Proprio in occasione delle festività pasquali gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per Assetto Corsa Competizione, il 24H Nurburgring Pack, che oltre ad aggiungere contenuti inediti nasconde anche un piccolo "easter egg" che accenna al futuro della serie: nel tracciato al centro del Nurburgring Pack ad un certo punto è possibile imbattersi in un pannello nero sul quale compare la data del 2024, seguito subito a ruota da un QR Code che può essere scansionato con i propri smartphone.

Una volta effettuata la scansione si viene quindi reindirizzati a un sito internet incentrato proprio sul prossimo episodio della serie, intitolato Assetto Corsa Evo e con il sottotitolo "driving simulation evolved". Assetto Corsa Evo dovrebbe dunque essere il titolo definitivo di Assetto Corsa 2, e la sua uscita è confermata per un periodo non meglio precisato del 2024. Gli amanti dei giochi di corse possono dunque iniziare a scaldare i motori in attesa di scoprire novità ancora più concrete sulla prossima iterazione del brand.

La serie di Assetto Corsa ha finora venduto oltre 28 milioni di copie, e con l'arrivo del prossimo capitolo il suo successo sembra destinato a divenire ancora più imponente.

