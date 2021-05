Assetto Corsa 2 uscirà nel 2024 secondo un report finanziario

Il Gruppo Digital Bros (proprietario del publisher 505 Games) ha pubblicato un report finanziario per gli azionisti legato alla serie Assetto Corsa, nel documento emerge che il gioco ha venduto 12 milioni di copie e generato entrate pari a 66 milioni di euro nel corso del suo ciclo vitale.

Numeri importanti che giustificherebbero la produzione di un sequel e così sarà: nel documento si legge infatti che una "seconda versione" del simulatore di corse di Kunos Simulazioni è in sviluppo e uscirà nel 2024. Nella slide si parla di "Second Version" e non si cita direttamente Assetto Corsa 2, è chiaro però che lo studio sia al lavoro su un nuovo progetto legato ad Assetto Corsa.

Si parla anche di un nuovo gioco targato Assetto Corsa Competizione in collaborazione con la Blancpain GT Series (grazie ad una partnership della durata di tre anni), inoltre viene citata la versione mobile di Assetto Corsa in arrivo questa estate.

Non sappiamo se Assetto Corsa 2 uscirà inizialmente solo su PC per poi arrivare magari in seguito su console, come accaduto con il primo episodio, al momento il gioco non è stato annunciato ufficialmente al pubblico e anche la finestra di lancio indicata (2024) potrebbe slittare.