Assetto Corsa Competizione annunciato con trailer e immagini

, il nuovo videogioco di Kunos Simulazioni e 505 Games con licenza ufficiale Blancpain GT Series - la competizione automobilistica organizzata da SRO Motorsports Group e sponsorizzata dalla celebre casa svizzera produttrice di orologi: Blancpain - farà il suo esordio su Steam in modalità accesso anticipato questa estate.

Caratterizzato da uno straordinario livello simulativo, Assetto Corsa Competizione permetterà ai giocatori di vivere la vera atmosfera di questa serie GT3 e includerà tutti i piloti, i team, le auto e i circuiti ufficiali, perfettamente riprodotti con il più alto livello di dettaglio possibile.

Grazie alla potenza del motore Unreal Engine 4, Assetto Corsa Competizione si avvarrà di una qualità grafica in grado di segnare un nuovo standard di realismo e d’immersione nel mondo dei titoli racing, la presenza di condizioni meteorologiche variabili andrà a influenzare la fisica delle vetture in pista e degli stili di guida. I videogiocatori potranno sperimentare le stesse emozioni provate dai piloti reali al volante dei bolidi Ferrari, Lamborghini, McLaren e di molti altri marchi prestigiosi, le cui vetture sono riprodotte nel gioco con cura maniacale. La tecnologia motion capture assicurerà una riproduzione estremamente realistica delle animazioni dei piloti e dei meccanici nei pit stop e durante il cambio di driver. Assetto Corsa Competizione farà il suo esordio in accesso anticipato su Steam questa estate e permetterà ai giocatori di provare in anteprima le caratteristiche e i contenuti che verranno progressivamente rilasciati. I contenuti finali del gioco includeranno:

MODALITÀ MULTIPLAYER E SINGLE PLAYER

Assetto Corsa Competizione vedrà la presenza di un sistema di classifiche molto avanzato, verranno valutate sia le prestazioni individuali che la correttezza in pista, in modo da premiare i piloti più abili e promuovere il fair play nelle competizioni online. Un sistema di matchmaking molto efficiente assicurerà che i giocatori affrontino altri piloti virtuali con un livello di abilità simile al loro e che possano partecipare facilmente alle competizioni che si svolgono online. Il tabellone delle classifiche permetterà di comparare tutti i giri veloci dei piloti di tutto il mondo effettuati con la stessa auto, sullo stesso circuito e con condizioni metereologiche simili. Saranno disponibili le modalità Carriera, Campionato e Gioco Libero, in modo da offrire un’esperienza di gioco personalizzabile, adatta a ogni livello di esperienza.

CONDIZIONI METEREOLOGICHE REALISTICHE

Assetto Corsa Competizione includerà eventi di differente durata che spaziano dalle gare Sprint 60’ fino alla celebre 24 ore di Spa e che daranno la possibilità ai giocatori di sperimentare i cambiamenti delle condizioni metereologiche nel corso dell’intera gara, andando a incidere sulla visibilità in pista e sulla tenuta di strada dell’auto da corsa.

CIRCUITI RIPRODOTTI ALLA PERFEZIONE

Grazie alla tecnologia laser scan, ogni circuito ufficiale è stato ricreato alla perfezione con un altissimo livello di precisione, ogni dettaglio e ogni cordolo sono perfettamente identici alla loro controparte reale per garantire la più realistica esperienza di gioco possibile.

GRAFICA E AUDIO AVANZATI

L’utilizzo dell’Unreal Engine 4 garantisce rendering fotorealistici e sampling audio multi canale delle vere auto GT, Assetto Corsa Competizione vede la presenza di effetti sonori ambientali incredibilmente realistici.

"Questo annuncio rappresenta per noi la realizzazione di un sogno" – ha affermato Marco Massarutto, Co-founder e Brand & Product Manager di Kunos Simulazioni. "L’acquisizione della licenza Blancpain GT Series è solo la punta dell’iceberg delle tante novità che saranno presenti in questo nuovo videogioco. La potenza dell’Unreal Engine 4 unita ai suggerimenti ricevuti dalla nostra community ci hanno permesso di realizzare una simulazione completamente nuova che mira a ridefinire il mondo dei videogiochi di corse, andando a migliorare tutte le caratteristiche che hanno reso Assetto Corsa così popolare e introducendo le novità richieste a gran voce dai nostri fan. Assetto Corsa Competizione è una simulazione di altissimo livello senza compromessi, così come da nostra filosofia".