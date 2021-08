Assetto Corsa Competizione arriva su PS5 e Xbox Series X, ecco la data

505 Games e Kunos Simulazioni hanno annunciato l'arrivo di Assetto Corsa Competizione sulle piattaforme next-gen, disponibile dal 24 febbraio 2022 in versione retail e come aggiornamento gratuito dalle versioni PS4 e Xbox One.

Chiunque possieda il gioco su console old-gen potrà effettuare l'aggiornamento gratuitamente mantenendo al tempo stesso anche tutti i DLC ed i contenuti acquistati, la versione next-gen di Assetto Corsa Competizione garantirà performance stabili con framerate fino a 60fps, la possibilità di creare lobby private e aggiornerà le livree dei veicoli per la GT World Challenge Season 2021.

L'edizione fisica includerà in aggiunta il contenuto scaricabile 2020 GT World Challenge Pack con tre auto, oltre 60 livree, l'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, team e piloti GT World Challenge 2020, il nuovo pneumatico Pirelli DHE e un BoP per la stagione 2020 del GT World Challenge.

Assetto Corsa è un successo con ricavi per oltre 100 milioni di euro, il gioco di Kunos Simulazioni è riuscito ad imporsi sul mercato nel giro di pochi anni, ricevendo una buona accoglienza anche nel settore competitivo (eSport ed eRacing) grazie a partnership importanti che hanno portato Assetto Corsa a diventare uno dei brand racing più venduti e popolari in tutto il mondo.