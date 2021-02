Assetto Corsa Competizione arriverà quest'anno su PS5 e Xbox Series X/S

La serie Assetto Corsa ha generato ricavi per oltre 100 milioni di euro come annunciato da Digital Bros, inoltre la compagnia conferma l'arrivo di Assetto Corsa Competizione anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel corso del 2021.

Kunos Simulazioni, fondata nel 2005 da Marco Massarutto e Stefano Casillo, è stata creata con l’intento di sviluppare i migliori software di simulazione di guida sia per applicazioni professionali che d’intrattenimento. Nel 2013, Assetto Corsa esordisce su Steam dove viene lanciato nella sua versione finale a Dicembre 2014, diventando ben presto un titolo di riferimento per i fan delle simulazioni di guida. Nell’agosto del 2016 viene lanciata la versione per PS4 e Xbox one, consentendo a Assetto Corsa di raggiungere una nuova utenza nel panorama delle simulazioni racing. Nel 2017 Kunos-Simulazioni viene acquisita da Digital Bros. La crescita esponenziale del franchise continua nel corso degli anni passando per il recente lancio di Assetto Corsa Competizione su Xbox One e PS4 e con il prossimo rilascio del gioco sulle console di nuova generazione previsto per quest’anno.

Non è chiaro se Kunos pubblicherà un update gratuito oppure a pagamento per i possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4 o se il publisher renderà disponibile una nuova edizione del gioco, restiamo in attesa di chiarimenti su questo aspetto. Nel frattempo per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Assetto Corsa Competizione per PS4.