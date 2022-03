Assetto Corsa Competizione: l'Audi di Valentino Rossi sfreccia nel Challengers Pack

Per festeggiare il lancio del Challengers Pack di Assetto Corsa Competizione, Kunos Simulazioni confeziona un video gameplay con protagonisti Valentino Rossi e il bolide Audi che la leggenda italiana del motociclismo guiderà nell'edizione 2022 del Campionato Fanatec GT World Challenge Europe.

Il Challengers Pack aggiunge cinque vetture al racing simulativo principale, ivi compresa la nuovissima Audi R8 LMS GT3 EVO II di Valentino Rossi, con tanto di iconica livrea di Rossi. I cinque bolidi del nuovo DLC di Assetto Corsa Competizione corrono in eventi monomarca e rientrano nelle griglie di partenza delle più importanti competizioni del mondo.

Assetto Corsa Competizione: Challengers Pack

Audi R8 LMS GT3 EVO II

BMW M2 CS Racing

Ferrari 488 GT3 Challenge Evo

Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO 2

Porsche 911 GT3 Cup (Type 992)

Con il lancio del Challengers Pack, tutte le vetture presenti nel DLC fanno il loro ingresso anche negli eventi eSport del simulatore di corse targato Kunos, come la BMW M2 CR Racing presente nel BMW Sim Time Attack by Assetto Corsa Competizione. La Ferrari 488 Challenge EVO, invece, parteciperà alle Ferrari Velas Esports Series, mentre Lamborghini darà del filo da torcere ai partecipanti del The Real Race con il proprio bolide nell'apposito evento eSports dedicato alla casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese. Per rimanere in tema di eventi competitivi, qui trovate tutti i dettagli sulle novità della stagione di Ferrari Esports 2022.