Assetto Corsa Competizione e Challenger Pack: weekend gratis per il Real Race Lamborghini

Gli sviluppatori di Kunos Simulazioni e gli editori di 505 Games festeggiano il ritorno del campionato The Real Race 2022 di Lamborghini offrendo a tutti gli appassionati di racing gaming l'opportunità di accedere ad un weekend di gioco gratis di Assetto Corsa Competizione.

L'iniziativa lanciata dalla software house italiana si lega alle celebrazioni per la partenza della terza edizione del Campionato Mondiale di Lamborghini eSports. A partire dalle ore 19:00 di giovedì 5 maggio e fino alle ore 22:00 di domenica 8 maggio, tutti i patiti di simulazioni automobilistiche potranno giocare gratuitamente ad Assetto Corsa Competizione su PC via Steam. Il free weekend comprende anche l'accesso gratis al Challenger Pack di Assetto Corsa Competizione.

Nella medesima finestra temporale indicata da Kunos Simulazioni verranno offerti sconti fino al 60% sul gioco base e su altri DLC:

Assetto Corsa Competizione (Gioco Base): -60%

2020 GT world challenge pack (DLC): -60%

British GT Pack (DLC): -60% sconto

GT4 Pack (DLC): -60% sconto

Intercontinental GT Pack (DLC): -60%

Challengers Pack (DLC): -10%

Nella nuova edizione di The Real Race verranno utilizzate le auto Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 per Assetto Corsa Competizione incluse nel Challengers Pack DLC. I pro player provenienti da Europa/Medio Oriente/Africa, Nord America/America Latina e Asia-Pacifico si sfideranno per diventare il prossimo pilota ufficiale eSport di Lamborghini e aggiudicarsi un montepremi complessivo di 15.000 euro.