Assetto Corsa Competizione per console nextgen: nuovo video gameplay su PS5

A poche settimane dal lancio di Assetto Corsa Competizione su console nextgen, le fucine italiane di Kunos Simulazioni e 505 Games pubblicano su IGN.com un nuovo video gameplay tratto dalla versione PlayStation 5 del kolossal racing.

Il filmato è suddiviso in due parti, ciascuna eseguita su PS5 a 60fps; la prima ci porta nei Paesi Bassi per divorare l'asfalto virtuale del circuito di Zolder alla guida di un'Audi R8 GT3, mentre la seconda parte ci immerge nelle atmosfere altrettanto elettrizzanti di una gara in notturna disputata tra piloti di Bentley Continental GT3 nella cornice digitale di Spa Francorchamps.

In questa sua nuova veste, Assetto Corsa Competizione potrà vantare tutta una serie di innovazioni rappresentate dal ciclo completo giorno/notte e dall'introduzione di un evoluto sistema meteo con condizioni atmosferiche generate in maniera dinamica. Anche il modello di guida terrà conto dei cambiamenti apportati dal meteo dinamico: ogni veicolo e tracciato reagirà in maniera realistica alla pioggia, restituendo a schermo un'esperienza ancora più immersiva grazie a parametri come i livelli di gommatura dell'asfalto nelle sezioni del circuito più sollecitate dai piloti in gara e, ovviamente, l'aderenza degli pneumatici al contatto con le superfici bagnate.

Il lancio di Assetto Corsa Competizione è previsto su PlayStation 5 e Xbox Series X/S dal 22 febbraio in versione digitale e dal 24 febbraio in edizione retail. Per un approfondimento ulteriore, vi rimandiamo al nostro speciale sul futuro nextgen di Assetto Corsa Competizione.