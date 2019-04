Assetto Corsa Competizione: data di uscita della versione 1.0 e nuovo trailer

Assetto Corsa Competizione, il nuovo videogioco di Kunos Simulazioni e 505 Games con licenza ufficiale Blancpain GT Series, la competizione automobilistica internazionale organizzata da SRO Motorsports Group, uscirà dalla modalità accesso anticipato su Steam il 29 Maggio.

La data della release 1.0 di Assetto Corsa Competizione è stata annunciata da Kunos Simulazioni e 505 Games in occasione dell’evento stampa organizzato in data odierna all'Autodromo di Monza, alla vigilia della prima tappa del campionato ufficiale SRO E-Sport GT Series: la nuova iniziativa e-sportiva nata dalla partnership tra Kunos Simulazioni e SRO, con il supporto di Pirelli e AK Informatica. Caratterizzato da uno straordinario livello simulativo, Assetto Corsa Competizione permetterà ai giocatori di vivere la vera atmosfera di questo prestigioso campionato automobilistico e includerà tutti i piloti, i team, le auto e i circuiti ufficiali, perfettamente riprodotti con il più alto livello di dettaglio possibile.

Grazie alla potenza del motore Unreal Engine 4, Assetto Corsa Competizione si avvarrà di una qualità grafica in grado di segnare un nuovo standard di realismo e d’immersione nel mondo dei titoli racing, la presenza di condizioni meteorologiche variabili e l'opportunità di correre anche in notturna andranno a influenzare il livello di sfida e le strategie di gara. I piloti virtuali potranno sperimentare le stesse emozioni provate dai piloti ufficiali della Blancpain GT Series al volante dei bolidi Ferrari, Lamborghini, Aston Martin e di molti altri marchi prestigiosi, le cui vetture sono riprodotte nel gioco con cura maniacale.

La tecnologia LaserScan, assicura una fedeltà assoluta di riproduzione dei tracciati presenti nella simulazione, fedeltà apprezzata anche dai piloti reali della Blancpain GT Series che hanno partecipato attivamente al processo di sviluppo e che si allenano in vista delle gare con Assetto Corsa Competizione. "Conosciamo bene i vantaggi del programma Accesso Anticipato di Steam e con Assetto Corsa Competizione abbiamo migliorato ulteriormente l'interazione con la community durante questa fase essenziale anche grazie a un calendario di rilasci predefinito che ha consentito, sia agli sviluppatori che agli early adopter, di focalizzarsi di volta in volta su contenuti e funzionalità specifiche. Questa sinergia ci ha permesso di apportare in corso d'opera quelle modifiche e quei miglioramenti che, anziché seguire il rilascio della versione 1.0 di maggio, saranno presenti al lancio per garantire un'esperienza di guida e di gioco ancora migliore rispetto alle premesse. La galleria di immagini che proponiamo insieme a questo annuncio, non è stata realizzata dal nostro studio, ma è stata prodotta direttamente dai giocatori, a riconoscimento non solo della qualità grafica e dell’attenzione maniacale ai dettagli di Assetto Corsa Competizione, ma anche dell'apporto indispensabile e del supporto che la nostra community continua a darci ormai da anni”.

Ha commentato Marco Massarutto, Co-founder e Brand & Product Manager di Kunos Simulazioni. “Il lancio della versione 1.0 sarà una tappa importantissima ma non l'epilogo di Assetto Corsa Competizione; ci saranno diverse sorprese che arriveranno più avanti e che garantiranno quella longevità che una simulazione tanto sofisticata e una community così appassionata meritano di avere."