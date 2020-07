Assetto Corsa Competizione: disponibile ora il DLC GTA4 Pack

Kunos Simulazioni e 505 Games hanno annunciato la pubblicazione del DLC GTA4 Pack per Assetto Corsa Competizione, ora disponibile su Steam al prezzo di 19,99 euro e in arrivo su PS4 e Xbox One il prossimo autunno.

Il DLC GT4 Pack DLC include 11 nuove auto dalla serie europea GT4 ufficiale del gruppo SRO Motorsports, tra cui BMW M4 GT4, Audi R8 LMS GT4, Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport e Mclaren 570S GT4.

Alpine A110 GT4 (7 nuove livree)

Aston Martin Vantage GT4 (7 nuove livree)

Audi R8 LMS GT4 (4 nuove livree)

BMW M4 GT4 (8 nuove livree)

Chevrolet Camaro GT4R (2 nuove livree)

Ginetta G55 GT4 (1 nuova livrea)

KTM X-Bow GT4 (3 nuove livree)

Maserati MC GT4 (1 nuova livrea)

Mclaren 570S GT4 (5 nuove livree)

Mercedes AMG GT4 (10 nuove livree)

Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (4 nuove livree)

Inoltre il pacchetto include anche altri contenuti tra cui la modalità campionato GT4 e il pieno supporto multiplayer con la possibilità di selezionare il proprio veicolo di default per ogni categoria. Assetto Corsa Competizione è disponibile su PC, PS4 e Xbox One, il DLC GT4 Pack può essere acquistato al momento solo su Steam, il lancio su console è previsto per l'autunno, entro fine anno.